Differenzia il leone maschio dalla femmina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Differenzia il leone maschio dalla femmina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CRINIERA

Significato/Curiosita : Differenzia il leone maschio dalla femmina

Corporea delle femmine varia dai 120 ai 180 kg. nonostante questa minoranza di peso a cacciare è sempre la femmina mentre il maschio difende il territorio...

Equini, la criniera ricopre la parte superiore del collo, mentre il collo di un leone maschio ne è completamente circondato. la criniera dei maschi è... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

