Si contrae portando la mano alla spalla - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : BICIPITE

Significato/Curiosita : Si contrae portando la mano alla spalla

Dall'articolazione metatarso-falange delle ultime tre dita, si porta sulla prima falange dell'alluce. se si contrae adduce l'alluce, ma può anche generare una piccola...

Ottomani, giorgio castriota scanderbeg, adottarono l'aquila bicipite come emblema. l'aquila bicipite fu adottata anche in oriente, per il regno di mysore nell'india... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

Altre definizioni con contrae; portando; mano; alla; spalla; Le contrae la crisi; Chi contrae più matrimoni contemporaneamente; Chi lo contrae è tenuto ad estinguerlo; Una tipologia di missile della contrae rea; Si scoprono portando alla luce cose celate apposta; Vive portando si dietro la sua conchiglia; Scrivono di storia riportando i fatti in ordine cronologico; Si dice portando la mano aperta davanti al naso; Romolo __, ultimo imperatore romano d Occidente; Porta in mano la fiamma olimpica; Prominenza carnosa del palmo della mano ; Enrico, comico romano in tv di origini abruzzesi; Differenzia il leone maschio dalla femmina; Porta la minestra alla bocca; Suona anche grazie alla sua cassa forata; Carciofi alla __, piatto tipico del ghetto di Roma; Peppino De Filippo fu spesso la sua spalla ; Colpo... sulla spalla ; Osso piatto della spalla ; Tra gambe e spalla ; Cerca nelle Definizioni