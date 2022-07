Il caso del complemento di termine in latino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il caso del complemento di termine in latino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DATIVO

Tendenza sov della lingua latina. il nome del predicato e il complemento predicativo del soggetto, in latino, si rendono con il caso nominativo. questa costruzione...

dativo si ha solo con alcuni pronomi, in particolare quelli personali (nei quali, peraltro, solo le terze persone singolari hanno una forma di dativo...

