Attribuire... una colpa - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : TACCIARE

La colpa ai comunisti, sostenendo che la città venne distrutta dai difensori prima di ritirarsi; il comando di franco cercò di attribuire la colpa agli...

Tratta di una locuzione che ha valenza negativa, e viene utilizzata per tacciare di falsità, ipocrisia e perbenismo persone, comunità o aziende che millantano... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

Altre definizioni con attribuire; colpa; attribuire , conferire; attribuire la responsabilità; Assegnare, attribuire ; Lo è la colpa , quando hai torto; Ammette la propria colpa : reo __; Era sua la colpa in una canzone di Vasco Rossi; Si punta per incolpa re; Cerca nelle Definizioni