Aquisgrana... in Germania - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aquisgrana... in Germania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AACHEN

Significato/Curiosita : Aquisgrana... in germania

Imperiale di santa maria (in tedesco: marienkaiserdom) è il principale luogo di culto cattolico di aquisgrana, in germania, sede vescovile della diocesi...

Disambiguazione – "aachen" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi aachen (disambigua). aquisgrana (/akwiz'grana/; in tedesco aachen; in ripuario... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

Nota dinastia industriale tedesca di aquisgrana ; aquisgrana per i Tedeschi; Il nome tedesco di aquisgrana ; La cappella di aquisgrana voluta da Carlo Magno; L ex-germania Est; In germania vale de; Stato con sistema politico come la germania ; Fu la politica del Regno Unito negli Anni 30 per scongiurare un intervento militare contro la germania ;