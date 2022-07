C è anche quello botanico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è anche quello botanico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ORTO

Significato/Curiosita : C e anche quello botanico

botanici. nacquero così l'orto botanico di pisa nel 1544, l'orto botanico di padova nel giugno del 1545, quello di firenze nel dicembre 1545, quello di...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi orto (disambigua). con il termine orto si indica di solito un appezzamento di terreno dal quale... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

