All inizio dell opera - Cruciverba

Soluzione 2 lettere : OP

Significato/Curiosita : All inizio dell opera

Denominazione "opera" è la forma abbreviata di opera lirica o anche della locuzione sostantivale opera in musica. non è un caso che la parola "opera" sia usata...

Incominciato un thread op – codice vettore iata di chalk's ocean airways op – codice iso 3166-2:cf di ouham-pendé (repubblica centrafricana) op – codice iso 3166-2:pl... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

