Aggiunti al vino per stabilizzare e disinfettare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aggiunti al vino per stabilizzare e disinfettare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SOLFITI

Significato/Curiosita : Aggiunti al vino per stabilizzare e disinfettare

Più solfiti dei rossi; in assoluto, i vini con più solfiti sono i vini bianchi dolci. infine, i vini ottenuti da uve biologiche hanno meno solfiti degli... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

Altre definizioni con aggiunti; vino; stabilizzare; disinfettare; Senza costi aggiunti vi; Clausole aggiunti ve di una scrittura legale; Una croce... aggiunti va; Quota aggiunti va all IRPEF; Città del Trapanese famosa per il vino ; Ha vino e frutta e viene dalla Spagna; Esperto di produzione e trasformazione del vino ; Polifenoli che influiscono sul colore del vino ; Cavo teso per stabilizzare una tenda in campeggio; Cosi è definito un atto che tende a destabilizzare ; Come un atto che tende a destabilizzare ; Si usava un tempo per disinfettare le sale operatorie e gli attrezzi chirurgici; Può servire per disinfettare ;