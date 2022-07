È addetta all estetica delle estremità inferiori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È addetta all estetica delle estremità inferiori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PEDICURE

Significato/Curiosita : E addetta all estetica delle estremita inferiori

Della scienza delle costruzioni a un raffinatissimo gusto estetico. la torre, inoltre, sarebbe divenuta un importante sito turistico e avrebbe attratto...

La pédicure è una pittura a essenza su carta applicata su tela del pittore francese edgar degas, realizzata nel 1873 e conservata al musée d'orsay di parigi... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

Altre definizioni con addetta; estetica; delle; estremità; inferiori; Antica lavoratrice addetta al bucato; Persona addetta ai servizi domestici; Un unità navale addetta a gli sbarramenti; addetta che fornisce assistenza sull'aereo ing; Distingue estetica mente gli occhiali; Forme di espressione creativa estetica ; Anestetica , ipnotica; Migliorato estetica mente; Trattamento estetico delle estremità inferiori; Quello delle Puglie è una vasta pianura; La divisa delle truppe di terra; Relativa alla voce e alla pronuncia delle parole; Trattamento estetico delle estremità inferiori; Posto sull estremità inferiore; Le estremità dello zip; Posto sull estremità inferiore; Trattamento estetico delle estremità inferiori ; Proteggono gli arti inferiori dall acqua alta; Di inferiori tà o musicale; inferiori di dimensione; Cerca nelle Definizioni