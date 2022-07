Vengon aperte... sparando - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vengon aperte... sparando. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OSTILITÀ

Significato/Curiosita : Vengon aperte... sparando

Di aver visto il 27 giugno 1980 due caccia che ne inseguivano un terzo, sparando con il cannoncino, lungo una rotta che da ustica andava su lamezia e fino...

Di ostilità sono regolate dalla convenzione dell'aia del 18 ottobre 1907 nella quale sono contenute le regole in materia di "apertura delle ostilità" e...

Altre definizioni con vengon; aperte; sparando; Così vengon o definite le nuotatrici provette; vengon o indirizzati al bersaglio; Si ha se entrambi i pugili vengon o squalificati; Che avvengon o a temperatura costante; In certi dialetti sono pronunciate più aperte ; Si crea tra finestre aperte ; Il Leonardo che scrisse Porte aperte ; aperte a caldi raggi; Si guarda sparando ; Si pratica sparando ; Si consumano sparando ; Dà il via alla gara sparando in aria Ing; Cerca nelle Definizioni