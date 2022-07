Una scimmia asiatica di taglia media - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una scimmia asiatica di taglia media. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GIBBONE

Significato/Curiosita : Una scimmia asiatica di taglia media

Mcquarrie: progettò la sua forma affinché assumesse l'aspetto di una grossa scimmia, simile a quelle da lui realizzate in 2001: odissea nello spazio durante...

Nome scientifico): gibbone agile (hylobates agilis) gibbone cenerino (hylobates moloch) gibbone dal berretto (hylobates pileatus) gibbone dalle mani bianche... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

Altre definizioni con scimmia; asiatica; taglia; media; Una piccola scimmia ; Ripetuto è una proscimmia malgascia; Piccola proscimmia ; scimmia come quelle della rocca di Gibilterra; Antica regione asiatica tra Pisidia e Licaonia; La Repubblica euroasiatica con Sebastopoli; Una capitale asiatica ; Metropoli asiatica ; Ha una sua taglia ; Stazione spaziale da battaglia di Star Wars; Celebre battaglia navale dell antichità; Un dettaglia to resoconto; Metodo di terapia praticato media nte l uso di correnti elettriche; Il ridicolo gradasso della commedia iberica; Fra la licenza media e la laurea; Provare a rimedia re: correre ai __; Cerca nelle Definizioni