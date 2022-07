Una certezza incrollabile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una certezza incrollabile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GRANITICA

Significato/Curiosita : Una certezza incrollabile

Pur struggendosi nella lunga attesa continua a ripetere a tutti la sua incrollabile fiducia nel ritorno dell'amato. un giorno riceve la visita del console...

Di chia in comune di domus de maria. il promontorio è di costituzione granitica, ed il suo punto più alto si trova a 66 metri s.l.m. ad est del capo si... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

Altre definizioni con certezza; incrollabile; Incertezza sul da farsi; L incertezza di certe situazioni; Su esso non v è certezza , per Lorenzo dÈ Medici; Luogo di incertezza ; Saldo come il proposito incrollabile . irremovibile; Saldo come il proposito incrollabile ; Cerca nelle Definizioni