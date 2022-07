Trattenere liquidi o odori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trattenere liquidi o odori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ASSORBIRE

Significato/Curiosita : Trattenere liquidi o odori

Volume). grazie all'elevata area specifica il carbone attivo è in grado di trattenere al suo interno molte molecole di altre sostanze, potendo accomodare queste...

Contenitore deve essere lasciato per tutta la notte all'aria aperta, per assorbire la rugiada. il mattino seguente si dovrebbero trovare nell'acqua delle... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

Altre definizioni con trattenere; liquidi; odori; Amoreggiare intrattenere relazione frivola; Catturare e trattenere un liquido; trattenere , arginare; Attesa nei film che fa trattenere il fiato ing; Condotti per liquidi ; Vasetti per liquidi potabili; Un recipiente per liquidi ; Un ormai raro recipiente per liquidi ; In mezzo ai pomodori ni; Invasero l Italia al comando di Teodori co; La città romagnola con il Mausoleo di Teodori co; Pomodori senza buccia;