Un tipo particolare di fiammifero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipo particolare di fiammifero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CERINO

Significato/Curiosita : Un tipo particolare di fiammifero

Molotov o bottiglia molotov) è un ordigno di tipo incendiario, spesso utilizzato in azioni di guerriglia o in violente proteste di piazza. venne così chiamata...

Il fiammifero è uno stelo o bastoncino di legno, cotone o carta cerata (cerino) di cui una estremità, chiamata capocchia, è ricoperta di una sostanza infiammabile... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

Altre definizioni con tipo; particolare; fiammifero; Un diffuso tipo di colla bianca; Rettile tipo coccodrillo che vive in Sudamerica; Un tipo di crittografia; Un tipo di prosecco; particolare miscela omogenea liquida; Pietanza e particolare pentola del Nordafrica; Coperto in volto, in particolare sugli occhi; Un singolo particolare vigneto; Come un fiammifero , ma automatico; fiammifero paraffinato; Piccolo fiammifero ; fiammifero ;