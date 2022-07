Tendenti ad ottenere vantaggi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tendenti ad ottenere vantaggi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : UTILITARI

Significato/Curiosita : Tendenti ad ottenere vantaggi

nell'interesse legittimo pretensivo il soggetto mira a ottenere una posizione di vantaggio grazie a un'attività della pubblica amministrazione che incida...

L'utilitaria è un tipo di autovettura, caratterizzata da dimensioni e dotazioni essenziali, progettato per assolvere le più correnti funzioni pratiche... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

