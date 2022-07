Segna l ora con l ombra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Segna l ora con l ombra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MERIDIANA

Significato/Curiosita : Segna l ora con l ombra

Campeggia un orologio che segna le ore 14:55 mentre il tono del cielo e la lunghezza delle ombre riferiscono invece di un’ora molto più tarda, crepuscolare...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi meridiana (disambigua). la meridiana, detta anche, impropriamente, orologio solare o quadrante... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

