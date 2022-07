Il secondo tempo in gergo calcistico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il secondo tempo in gergo calcistico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RIPRESA

Significato/Curiosita : Il secondo tempo in gergo calcistico

Torneo calcistico per nazionali di calcio mondiali; viene disputato ogni quattro anni. campionato mondiale per club : massimo torneo calcistico per squadre...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ripresa (disambigua). ripresa o posa (o, in inglese, take, termine passato anche nel linguaggio...

Altre definizioni con secondo; tempo; gergo; calcistico; secondo aeroporto di Roma; È sempre vestito secondo le ultime tendenze; Un primo che può essere un secondo ; Il secondo genito di Iafet; Velatura che si crea con il tempo ; La battuta del buontempo ne; Far passare il tempo a un ospite; Un tempo ... per Livio; Il caratteristico gergo della malavita parigina; Una triangolazione nel calcio, in gergo ; Fuori moda, in gergo moderno; gergo particolare; Superamento calcistico senza perdere palla ing; C è spirituale e calcistico ; Un famosissimo stadio calcistico di Rio de Janeiro; Il difensore calcistico esterno; Cerca nelle Definizioni