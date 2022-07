I RIS lo utilizzano per scovare macchie di sangue - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I RIS lo utilizzano per scovare macchie di sangue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LUMINOL

Significato/Curiosita : I ris lo utilizzano per scovare macchie di sangue

Il luminol, (nome iupac 5-ammino-2,3-diidro-1,4-ftalazindione) è un composto chimico utilizzato dalla polizia scientifica per rilevare il sangue, dai... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

