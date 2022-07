Quello in fiera è un gioco di carte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello in fiera è un gioco di carte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MERCANTE

Significato/Curiosita : Quello in fiera e un gioco di carte

un gioco di carte è un qualunque gioco che necessita l'uso di carte da gioco, sia tradizionali sia specifiche per il gioco. i giocatori devono disporsi...

Disambiguazione – "mercanti" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi mercanti (disambigua). il mercante è colui che esercita la mercatura... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

