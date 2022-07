Può essere contagioso ma non è un malanno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può essere contagioso ma non è un malanno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SBADIGLIO

Disambiguazione – se stai cercando il singolo discografico, vedi sbadiglio (singolo). uno sbadiglio è un riflesso respiratorio consistente in una profonda inalazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

Altre definizioni con essere; contagioso; malanno; Possono essere a fessura, a bustina, a bottone..; Una malattia che può essere mediterranea; Dev essere ottima nelle sale da concerto; Possono essere al volo; È contagioso ma non epidemico; Uno spavento contagioso ; malanno condizionamento su qualcuno; Un malanno della vecchiaia; Un malanno della gola; malanno non da giovani;