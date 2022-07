Potano le piante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Potano le piante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Potano le piante

la potatura delle piante è importantissima per una buona fioritura. le varietà rifiorenti non destinate alla forzatura si potano alla fine dell'inverno...

La cesoia (o le cesoie) è un utensile che ha la forma di una grossa e robusta forbice, e viene utilizzata in agricoltura ed in giardinaggio per operazioni...