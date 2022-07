Mescolato con acqua e sabbia diventa calcestruzzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mescolato con acqua e sabbia diventa calcestruzzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CEMENTO

Significato/Curiosita : Mescolato con acqua e sabbia diventa calcestruzzo

Trasparenza più sfocato. il supporto più diffuso è il calcestruzzo (sabbia e cemento) dato il suo basso costo e la sua adattabilità a vari contesti. si pone...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cemento (disambigua). il cemento, in edilizia, indica una varietà di materiali da costruzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

Altre definizioni con mescolato; acqua; sabbia; diventa; calcestruzzo; Una lingua come l inglese mescolato al cinese nell 800; mescolato , promiscuo; mescolato ancora e ancora; Pesce di acqua salata da sfilettare; Vasta estensione d acqua ; L acqua nelle parole composte; Immensa distesa d acqua ; Il loro gioco è tuttora in voga sulla sabbia ; sabbia a perdita d occhio; C è quello di sabbia e quello di nebbia; Cosi è detto il deserto costituito da dune di sabbia ; Il fiore diventa to simbolo dell 8 marzo; diventa rosso facilmente; diventa alta tardi; Se non sono di tutti diventa no privilegi; Fondamento in calcestruzzo sotto al pavimento; Macchine per impastare calcestruzzo ; Si usa nella preparazione del calcestruzzo ; Contenitore edile per le gettate di calcestruzzo ; Cerca nelle Definizioni