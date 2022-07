Se ignifuga, protegge dal fuoco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se ignifuga, protegge dal fuoco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Se ignifuga, protegge dal fuoco

Della sicurezza interna degli stati uniti d'america definisce una tuta ignifuga come "un indumento generale indossato per proteggere le persone da materiali...

coperta – in arredamento, tessuto che copre il letto. coperta – in nautica, piano di calpestio sulla tolda di una nave. coperta isotermica – presidio...