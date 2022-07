Costruzioni tipiche sarde - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Costruzioni tipiche sarde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NURAGHE

Altre definizioni con costruzioni; tipiche; sarde; Modelli di costruzioni ; Sanatoria per costruzioni abusive; Terreni da costruzioni ; Sono formati da costruzioni provvisorie; Preparazioni culinarie tipiche del Modenese; tipiche dimore russe; tipiche insenature della Galizia; tipiche pianure argentine; Lo è per esempio la Giara di Gesturi in sarde gna; Città della sarde gna; Mammifero endemico di sarde gna, Corsica e Cipro; L estremità meridionale della sarde gna;