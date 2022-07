Corpi a forma di sfera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corpi a forma di sfera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GLOBI

Significato/Curiosita : Corpi a forma di sfera

Una sfera di dyson è un'ipotetica enorme struttura di rivestimento che potrebbe essere applicata attorno ad un corpo stellare allo scopo di catturarne...

globi è un personaggio dei fumetti creato nel 1932 da ignatius karl schiele. è considerato il personaggio dei fumetti più famoso della svizzera tedesca... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

Altre definizioni con corpi; forma; sfera; Studia il moto e l equilibrio dei corpi ; corpi speciali americani; Spiega perché alcuni corpi affondano mentre altri no; Parte della fisica che studia il moto dei corpi ; Quella di Recco è con il forma ggio; Soffice dolcetto francese a forma di conchiglia; Una lode espressa in forma solenne; Nella bici trasforma l energia cinetica in luce; Atmosfera .. dantesca; La sostituzione del refill in una penna a sfera ; Atmosfera simbolo; Gas nobile dell atmosfera ; Cerca nelle Definizioni