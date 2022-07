Città della Grecia in cui Cesare sconfisse Pompeo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città della Grecia in cui Cesare sconfisse Pompeo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FARSALO

Significato/Curiosita : Citta della grecia in cui cesare sconfisse pompeo

Guerra a cesare (49 a.c.). dopo alterne vicende, i due contendenti si affrontarono a farsalo, dove cesare sconfisse irreparabilmente il rivale. pompeo cercò...

3°n 22.383333°e39.3; 22.383333 la battaglia di farsalo fu lo scontro decisivo combattuto presso farsalo il 9 agosto del 48 a.c. tra l'esercito del console... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

Altre definizioni con città; della; grecia; cesare; sconfisse; pompeo; città di un attentato durante la maratona del 2013; città santa islamica; città in cui riposa la Bernadette di Lourdes; La città di Grey s Anatomy; Serie tv sulla vita della regina Elisabetta II; Una parte della scienza che studia i funghi; Strumento a fiato della tradizione rustica; Attore protagonista della saga di Jason Bourne; In grecia era ionico, dorico o corinzio; Sedia tradizionale dell antica grecia ; __ danzante: mirabile statua bronzea dell antica grecia ; La capitale della grecia ; Si suicidò dopo la vittoria di cesare a Tapso; cesare vi sconfisse Pompeo; Il Gallo vinto da Giulio cesare ad Alesia; Soprannome di cesare Borgia brand di alta moda; Arma con cui Davide sconfisse Golia; L Attilio che sconfisse Cartagine a Ecnomo; Cesare vi sconfisse Pompeo; Generale romano che sconfisse i Caledoni; Cesare vi sconfisse pompeo ; __pompeo : nella serie televisiva Grey s Anatomy; Il... pompeo che rivaleggiò con Cesare; Il prenome di un pompeo ; Cerca nelle Definizioni