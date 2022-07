La chimica delle molecole contenenti carbonio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La chimica delle molecole contenenti carbonio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ORGANICA

Significato/Curiosita : La chimica delle molecole contenenti carbonio

la chimica organica si occupa delle caratteristiche chimiche e fisiche delle molecole organiche. si definiscono convenzionalmente composti organici i...

Eccezioni. il termine "chimica organica" fu adottato per la prima volta nel 1807 da jöns jacob berzelius. l'aggettivo "organica" fu inizialmente legato al...

