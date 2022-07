L assistente di Montgomery Burns dei Simpson - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L assistente di Montgomery Burns dei Simpson. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Charles montgomery plantageneto schicklgruber burns, spesso chiamato montgomery burns, monty burns o mr. burns (signor burns in italiano), è un personaggio...

Waylon j. smithers, jr. è un personaggio della serie animata i simpson. al suo esordio nella serie appare come un afroamericano dai capelli blu (per via...