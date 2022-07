Ci si arrotola la lenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci si arrotola la lenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MULINELLO

Significato/Curiosita : Ci si arrotola la lenza

Immagini o altri file su mulinello mulinello, su vocabolario treccani, istituto dell'enciclopedia italiana. (en) mulinello / mulinello (altra versione), su... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

Altre definizioni con arrotola; lenza; Si arrotola su se stesso; Serve per arrotola re sigarette; Per aprirla, si arrotola ; Palla di filo arrotola to; Il pane sardo per eccellenza ; La prevalenza , in un governo, degli esperti sui politici; Genere cinematografico con sangue e violenza ; Insolenza , sfacciataggine; Cerca nelle Definizioni