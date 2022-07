Alcuni incorniciano quella di laurea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alcuni incorniciano quella di laurea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PERGAMENA

Significato/Curiosita : Alcuni incorniciano quella di laurea

La pergamena può essere prodotta con pelli di pecora, di capra o di vitello opportunamente depilate e fatte asciugare sotto tensione. la pergamena (membrana... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

La superiora in alcuni conventi di monache; In alcuni luoghi è vietato; Accomunano Gesù, Padre Pio e alcuni santi; Un voto pronunciato da alcuni religiosi; Era Bohemian quella di Freddie; A quella storica appartennero Crispi e Zanardelli; quella di Recco è con il formaggio; Tristemente famosa è quella bianca; Fra la licenza media e la laurea ; Percorso di studio post laurea ing; Mike __, regista de Il laurea to; Un corso post-laurea ;