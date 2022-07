Il vulcano di Napoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il vulcano di Napoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VESUVIO

Il vulcano di napoli

Ribattezzarono il dio efesto, col nome di vulcano, conseguentemente l'isola venne così chiamata. ed è da qui che derivano i termini vulcano e vulcanesimo...

il vesuvio è uno stratovulcano situato in italia, in posizione dominante...

