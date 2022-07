Si vede sempre nell occhio altrui - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si vede sempre nell occhio altrui. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PAGLIUZZA

Significato/Curiosita : Si vede sempre nell occhio altrui

Per l'ebraismo che si fondano sulla giustizia divina e in particolare sulla legge dell'"occhio per occhio e dente per dente" cui si unisce appunto quel...

Originale greca che si traduce come "pagliuzza" (f, karphos) significa propriamente "ogni piccola cosa". i termini pagliuzza e trave sono le più comunemente... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

