Una lode espressa in forma solenne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una lode espressa in forma solenne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ENCOMIO

Significato/Curiosita : Una lode espressa in forma solenne

Lincoln ne fece una per il thanksgiving del 1862 e un'altra l'anno dopo. dopo di lui tutti i presidenti hanno sempre tenuto un discorso solenne per il thanksgiving...

Di robert jacques turgot; "encomio", invece, deriva da eµ (discorso tenuto in banchetto). originariamente, l'encomio era riservato ai vincitori... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

