Tiene l animo sospeso - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : ANSIA

Significato/Curiosita : Tiene l animo sospeso

Rapisce una nereide (le brame sensuali), che raffigurano impulsi negativi dell'animo umano dai quali si può elevarsi con la guida della ragione, rappresentata...

L'ansia è uno stato psichico di un individuo, prevalentemente cosciente, caratterizzato da una sensazione di intensa preoccupazione o paura, relativa...

Altre definizioni con tiene; animo; sospeso; Sostiene il piano stradale di un ponte; Il codice che appartiene a tutti; Chi ha segreti lo tiene nell armadio; L autore del romanzo Sostiene Pereira; Come una visione che suscita nell animo un senso di spavento; Ristrettezza, miseria di spazi, di mezzi e d animo ; Sofferenza... d animo ; Si cova nell animo ; sospeso , interrotto; La scritta alla fine di episodi rimasti in sospeso ; Se sono tre lasciano la frase in sospeso ; Se non si salda, resta in sospeso ; Cerca nelle Definizioni