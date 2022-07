__ Sparks, autore de I passi dell amore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: __ Sparks, autore de I passi dell amore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : NICHOLAS

Significato/Curiosita : __ sparks, autore de i passi dell amore

Nicholas charles sparks (omaha, 31 dicembre 1965) è uno scrittore statunitense. i suoi romanzi sono spesso ambientati in north carolina e hanno come principali...

nicholas – variante in diverse lingue del nome proprio di persona italiano maschile nicola charlie nicholas (1961) – ex calciatore britannico christine... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

Altre definizioni con sparks; autore; passi; dell; amore; Libro di Nicholas sparks Le __ della nostra vita; Riccardo autore del musical su Notre Dame de Paris; autore dell inno della Roma Calcio; Nick __, autore di Alta Fedeltà; Berlin, l autore della canzone Bianco Natale; C è il novello e il passi to; Il fuoco della passi one giovanile; Irragionevole perché dominato da passi oni; Seguace di Zenone... saggio e impassi bile; Eletto a Presidente dell a Turchia nel 2014; Proprio dell a Basilicata; Sempre prima dell a fine; Il nome dell a compianta giornalista italiana Alpi; Era fantasma in un film dell a saga di Star Wars; Un amore mai consumato; Il dottore de L elisir d amore ; Il grande amore di Anna Karenina; amore ggiare... senza impegno; Cerca nelle Definizioni