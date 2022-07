Sottoporre ad attento controllo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sottoporre ad attento controllo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ESAMINARE

Significato/Curiosita : Sottoporre ad attento controllo

L'autopsia (chiamato anche esame post mortem), è un esame medico dettagliato e attento del corpo e dei relativi organi della persona dopo la morte per stabilirne...

O siti web. il termine deriva dal verbo latino recensere e significa "esaminare", "passare in rassegna", "riflettere". una recensione è costituita dai... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

