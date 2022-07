Ex segretario ONU e premio nobel ora scomparso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ex segretario ONU e premio nobel ora scomparso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : KOFIANNAN

Significato/Curiosita : Ex segretario onu e premio nobel ora scomparso

premio nobel per la pace 1961 dag hjalmar agne carl hammarskjöld (pronuncia /dg 'hammarœld, ascolta[·info]) (jönköping, 29 luglio 1905 – ndola, 18...

Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

Altre definizioni con segretario; premio; nobel; scomparso; È stato segretario generale delle Nazioni Unite; Costantino __: fu segretario di d Azeglio e di Cavour; Il Palmiro che fu segretario comunista; Amintore __, due volte segretario della DC; Vinse il premio Nobel per la letteratura nel 1993; Una statuetta premio ; La Cate premio Oscar per The aviator; Come un premio molto desiderato; Il nobel per la pace 1989; Vinse il premio nobel per la letteratura nel 1993; Il Pirandello tra i nobel ; Ong nobel per la pace nel 1999: Medici senza __; Alex cantautore scomparso prematuramente; L uccello ormai scomparso simbolo dell isola di Mauritius; Savonarola predicatore scomparso nel 1498; Giorgio comico e scrittore scomparso nel 2014; Cerca nelle Definizioni