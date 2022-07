Saldo come una roccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Saldo come una roccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GRANITICO

Significato/Curiosita : Saldo come una roccia

Utile quando il gioco si fa duro. impetuoso, testardo, pragmatico, saldo come una roccia e fedele fino alla morte, è anche un appassionato lettore di romanzi...

Evoluzione del magma viene rappresentata ottimamente nel diagramma del sistema granitico, dove tramite un grafico ternario di sio2, albite e ortoclasio si può... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

Altre definizioni con saldo; come; roccia; Negli accrediti e nel saldo ; saldo come il proposito incrollabile. irremovibile; Con il saldo se ne paga l intero; Talmente banale... che è in saldo ; Lo è una parola come ... questa o quella; Prodotti come il pane e la pasta; Si riproducono come storioni, struzzi e quaglie; Gioco come il cubo di Rubik; Una roccia durissima di origine vulcanica; Una roccia sabbiosa; Cristalli di roccia ; Una roccia sfaldabile; Cerca nelle Definizioni