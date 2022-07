Li regge anche il naso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li regge anche il naso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OCCHIALI

Significato/Curiosita : Li regge anche il naso

Chiesa dei santissimi apostoli filippo e giacomo è il principale luogo di culto cattolico della città di naso, ubicato in piazza roma. edificata in epoca medievale...

Sul corsaro musulmano noto in occidente come occhialì ovvero occhiali, vedi uluç alì pascià. gli occhiali sono delle protesi esterne da vista, composte... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

