Quello viola era un gruppo di attivismo politico - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : POPOLO

Significato/Curiosita : Quello viola era un gruppo di attivismo politico

Voce principale: antiberlusconismo. il popolo viola è un movimento di attivismo politico italiano antiberlusconiano, nato dall'autoconvocazione tramite...

A uno o a più rappresentanti. il lemma popolo può assumere anche: un significato storico-culturale (il popolo italiano nella sua storia precedente il... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

