Si prende quando ci si confonde - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si prende quando ci si confonde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ABBAGLIO

Significato/Curiosita : Si prende quando ci si confonde

Il grande lebowski: il fidanzato di alison beve white russian, sidney confonde il cognome "kowalski" con "lebowski", e il personaggio di clayton harding...

Dall'url originale il 2 febbraio 2020). ^ "con greta siamo di fronte a un abbaglio mondiale". intervista a franco prodi (di n. mirenzi), su l'huffpost, 6... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

Altre definizioni con prende; quando; confonde; Comprende Andalusia e Galizia; Può prende rlo il pedone; Ci si va a prende re aria; Si prende per la testa; Si applica quando si viola una legge; Il pan di quando non è zuppa; quando si sente si dice Salute; Lo è la colpa, quando hai torto; Li confonde per fiaschi il disattento; confonde re, sconcertare; confonde ... il postino; confonde re volutamente modo di dire; Cerca nelle Definizioni