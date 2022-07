Si possono fare con un coltello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si possono fare con un coltello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TAGLI

Significato/Curiosita : Si possono fare con un coltello

Il coltello (dal latino cultellus, diminutivo di culter cioè "coltello" dell'aratro) è un utensile di uso manuale utilizzato per il taglio. solitamente...

Simona tagli (milano, 22 febbraio 1964) è una showgirl e conduttrice televisiva italiana. dopo aver studiato danza classica alla scala di milano e modern... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

Altre definizioni con possono; fare; coltello; Si possono vedere verdi; possono essere al volo; Si possono pagare a caro prezzo; possono esserlo i pollini; Si usa per fare i Vol-au-vent; Le sue stecche non hanno a che fare con il canto; A Troisi e Benigni non restava che fare questo; Affare ... appena iniziato; Ferirsi... con il coltello ; coltello diffuso in America centromeridionale; Un coltello con più lame; Insieme al coltello sulla tavola apparecchiata;