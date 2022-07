Panini dolci scozzesi da servire col tè ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Panini dolci scozzesi da servire col tè ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SCONES

Significato/Curiosita : Panini dolci scozzesi da servire col te ing

Triangolari. oggi l'originale focaccia rotonda verrebbe chiamata bannock e scones gli spicchi. in scozia le due parole sono spesso intercambiabili. quando... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

Altre definizioni con panini; dolci; scozzesi; servire; Alternativo alla piastra per panini ; Possono esserlo sia panini che giubbotti; Si attacca su un album panini ; Possono esserlo giubbotti... e panini ; Addolci sce una tenera luna; Un dolci ficante chimico; Le acque di Petrarca erano chiare, dolci e…; Mutano oli... in dolci ; In molti cognomi scozzesi ; Il tessuto dei kilt scozzesi ; Le isole scozzesi con Skye e Mull; Ammanta di rosa le colline scozzesi ; Può servire per... due piccioni; Arnesi che possono servire a tutto e a niente; Possono servire per giocare a scopa; Può servire da ripostiglio; Cerca nelle Definizioni