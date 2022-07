Il pane sardo per eccellenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il pane sardo per eccellenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CARASAU

Significato/Curiosita : Il pane sardo per eccellenza

il civraxu (ipa: [ti'vrau], talvolta erroneamente scritto come civraxiu) è un pane sardo tipico di sanluri, centro abitato del medio campidano. pane...

Il pane carasau (conosciuto anche come pane carasatu, pane carasadu, pane fine, pane 'e fresa o pane fatu in fresa) è un tipico pane sardo diffuso in... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

Altre definizioni con pane; sardo; eccellenza; Città del Trapane se famosa per il vino; pane che figura in diversi piatti poveri; Ci sono quelle di pane , riso... o caffè; Così suona il campane llo; Comune sardo barbaricino noto per il vino Nepente; Comune sardo in cui si parla il catalano; Aromatizza un liquore sardo ; Un centro minerario sardo ; La criptovaluta per eccellenza ; La foresta per eccellenza ; L'ormone femminile per eccellenza ; Mese delle ferie estive per eccellenza in Italia; Cerca nelle Definizioni