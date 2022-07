Messo in più - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Messo in più. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AGGIUNTO

Significato/Curiosita : Messo in piu

Il messo comunale ed il messo provinciale, nell'ordinamento italiano, sono impiegati rispettivamente del comune e della provincia incaricati di provvedere...

aggiunto. se a è un operatore, l'aggiunto di a si scrive a* o a† (l'ultimo soprattutto nella notazione bra-ket). la definizione di operatore aggiunto... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

Altre definizioni con messo; Viene emesso dal maiale; messo in gattabuia; Nel momento in cui il reato viene commesso ; La coscienza di chi ha commesso un errore;