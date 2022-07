Un grande mollusco bivalve in tavola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un grande mollusco bivalve in tavola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CAPASANTA

Significato/Curiosita : Un grande mollusco bivalve in tavola

Disambiguazione – se stai cercando il mollusco bivalve, vedi mercenaria mercenaria. quahog (ipa ['kwhg] o ['kohg]) è un'immaginaria cittadina del...

Spostarsi di tale animale ha dato il nome al teorema della capasanta in meccanica dei fluidi. la capasanta è un essere vivente ermafrodita e viene particolarmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

Altre definizioni con grande; mollusco; bivalve; tavola; Era grande per Ugo, Marcello, Philippe e Michel; Seconda isola delle Baleari per grande zza; Quello africano è più grande dell asiatico; Il faraone cui si deve la più grande piramide; Grosso mollusco dai lunghissimi tentacoli; Un mollusco ; Un mollusco gustoso; Piccolo mollusco ; Mollusco bivalve dalla conchiglia allungata; Mollusco bivalve quella oceanica è molto longeva; Così sono anche detti i bivalve Pinne nobilis; Sta in tavola con impugnatura e beccuccio; L inizio, a tavola ; Un tipo di uva bianca da tavola ; L inizio, a tavola ; Cerca nelle Definizioni