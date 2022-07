Funge da attributo nel discorso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Funge da attributo nel discorso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AGGETTIVO

Significato/Curiosita : Funge da attributo nel discorso

A definire il soggetto. può essere costituita da un attributo, un sostantivo o una parte del discorso sostantivata. quando il verbo "essere" svolge la...

Discorso (un aggettivo o un participio usato come aggettivo) che determina un sostantivo, da cui dipende sintatticamente. la posizione dell'aggettivo caratterizza...

