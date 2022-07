Dorme all aperto in luoghi di fortuna fra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dorme all aperto in luoghi di fortuna fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CLOCHARD

Significato/Curiosita : Dorme all aperto in luoghi di fortuna fra

Per cieco / malor, condotto della vita in forse, / piansi la bella giovanezza, e il fiore / de' miei poveri dì, che sì per tempo / cadeva: e spesso all'ore...

O senza fissa dimora (per le quali è usata a volte la parola francese clochard, l'inglese homeless o l'italiano barbone), sono persone che per lungo tempo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

Altre definizioni con dorme; aperto; luoghi; fortuna; Vi dorme il bambino; Brontolare... dorme ndo; Per vincerlo non bisogna addorme ntarsi; Ci si addorme nta fra le sue braccia; Il franco l ha aperto ; Software aperto a tutti: open __ ing; Miniere all aperto ; Piccolo spazio aperto tra le strade; In alcuni luoghi è vietato; luoghi di sosta dei treni con biglietteria e orari; luoghi per lanci missilistici; luoghi in cui ci si infanga; Sfortuna , disgrazia... contrattuale; Riservato a pochi fortuna ti; Rhodes che accumulò un enorme fortuna in Africa; Sfortuna bella e buona!; Cerca nelle Definizioni