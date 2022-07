Deve stare a dieta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Deve stare a dieta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : OBESO

Significato/Curiosita : Deve stare a dieta

Disambiguazione – se stai cercando il film spagnolo, vedi dieta mediterranea (film). la dieta mediterranea è un modello nutrizionale ispirato ai modelli...

Il tonno obeso (thunnus obesus lowe, 1839) è un pesce osseo marino della famiglia scombridae. il tonno obeso è abbastanza simile al tonno rosso da cui... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

Altre definizioni con deve; stare; dieta; deve cadere... bene; Il faraone cui si deve la più grande piramide; deve stare con gli occhi bene aperti!; Per chiamarlo si deve comporre l 80116; Aggiustare uno strappo; Fu fatto arrestare e ghigliottinare da Robespierre; Deve stare con gli occhi bene aperti!; Si è disposti a pagarlo per acquistare una merce; Cosi si è... seguendo una dieta rigorosa; Lo è una dieta dimagrante; Categoria di animali con dieta a regime vegetale; Storica città tedesca nota per una famosa dieta ; Cerca nelle Definizioni