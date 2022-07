La cotoletta milanese ricorda la sua orecchia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La cotoletta milanese ricorda la sua orecchia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ELEFANTE

Significato/Curiosita : La cotoletta milanese ricorda la sua orecchia

Encyclopædia britannica, inc. (en) elephantidae, su fossilworks.org. elefante africano ed elefante asiatico sul sito del wwf italia associazione david sheldrick... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

Altre definizioni con cotoletta; milanese; ricorda; orecchia; Una cotoletta ricoperta di fontina fusa; La cotoletta alla milanese formato XL; Cordon __: cotoletta con il formaggio; Versione austriaca della cotoletta alla milanese; Una ricca pinacoteca milanese ; Pietanza spesso abbinata al risotto alla milanese ; Il suo grattacielo milanese è il più alto d Italia; Fu un noto cabarettista milanese ; Il fiore ricorda to in una posizione yoga; ricorda l umiliazione patita da Enrico IV; Si prendono per ricorda re meglio; Si ricorda no con i difetti; Motivetti orecchia bili; Un orecchia bile brano di un opera lirica; Se sono orecchia bili s imparano subito; orecchia bile motivo d opera; Cerca nelle Definizioni